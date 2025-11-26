سیاست «یک کشور، دو نظام» خط قرمز ماست

به گزارش ایلنا، «لای چینگ ته» رئیس‌جمهوری تایوان با اشاره به افزایش تهدیدهای چین اعلام کرد که راهبرد «دفاع از خود» را مبنای سیاست‌های امنیتی و نظامی خود قرار خواهیم داد.

وی تأکید کرد که تایوان تا سال ۲۰۲۷ به «سطح بالایی از آمادگی رزمی» دست خواهد یافت و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت توان بازدارندگی در حال انجام است.

لای همچنین طرح «یک کشور، دو نظام» را «خط قرمز» توصیف کرد و گفت: «مردم تایوان هرگز هیچ الگویی را که آزادی، دموکراسی و شیوه زندگی ما را تهدید کند نخواهند پذیرفت».