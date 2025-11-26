خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهوری تایوان:

سیاست «یک کشور، دو نظام» خط قرمز ماست

رئیس‌جمهوری تایوان با اشاره به افزایش تهدیدهای چین اعلام کرد که راهبرد «دفاع از خود» را مبنای سیاست‌های امنیتی و نظامی خود قرار خواهیم داد.

به گزارش ایلنا، «لای چینگ ته» رئیس‌جمهوری تایوان با اشاره به افزایش تهدیدهای چین اعلام کرد که راهبرد «دفاع از خود» را مبنای سیاست‌های امنیتی و نظامی خود قرار خواهیم داد.

وی تأکید کرد که تایوان تا سال ۲۰۲۷ به «سطح بالایی از آمادگی رزمی» دست خواهد یافت و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت توان بازدارندگی در حال انجام است.

لای همچنین طرح «یک کشور، دو نظام» را «خط قرمز» توصیف کرد و گفت: «مردم تایوان هرگز هیچ الگویی را که آزادی، دموکراسی و شیوه زندگی ما را تهدید کند نخواهند پذیرفت».

 

 

 

