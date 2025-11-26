خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسرائیل به بیانیه ضدچینی در سازمان ملل پیوست

اسرائیل به بیانیه ضدچینی در سازمان ملل پیوست
کد خبر : 1719068
لینک کوتاه کپی شد.

اسرائیل در اقدامی کم‌سابقه به بیانیه‌ای مشترک پیوست که از سوی آمریکا در سازمان ملل منتشر شده و در آن اتهاماتی درباره «نقض حقوق بشر» توسط چین مطرح شده است.

 به گزارش ایلنا به نقل از یدیعوت آحارونوت، اسرائیل در اقدامی کم‌سابقه به بیانیه‌ای مشترک پیوست که از سوی آمریکا در سازمان ملل منتشر شده و در آن اتهاماتی درباره «نقض حقوق بشر» توسط چین مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام نشان‌دهنده تغییری محسوس در سیاست‌های تل‌آویو در قبال پکن است.

بنابر این گزارش، اسرائیل در سال‌های گذشته معمولاً از امضای چنین بیانیه‌هایی خودداری می‌کرد تا روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با چین را حفظ کند. برای نمونه، تل‌آویو در اکتبر ۲۰۲۱ از پیوستن به یک بیانیه بین‌المللی مشابه علیه چین امتناع کرده و اعلام کرده بود که «مصالح دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد».

بیانیه اخیر که ۱۵ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، استرالیا و ژاپن آن را امضا کرده‌اند، شامل اتهام‌هایی درباره «بازداشت‌های خودسرانه»، «کار اجباری»، «نظارت گسترده» و «محدودیت‌های مذهبی» در چین است؛ مسائلی که پکن بارها آن را رد کرده و این اتهام‌ها را تلاشی برای «بدنام‌کردن چین و دخالت در امور داخلی این کشور» دانسته است.

یدیعوت آحرونوت همچنین نوشت که فشارهای واشنگتن نقش تعیین‌کننده‌ای در چرخش اخیر اسرائیل داشته است. این روزنامه یادآور می‌شود که در ژوئن ۲۰۲۱ نیز اسرائیل پس از فشارهای گسترده آمریکا، به یک بیانیه کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه چین پیوسته بود؛ اقدامی که همان زمان «استثنایی» توصیف شد.

تحلیلگران چینی نیز می‌گویند پیوستن اسرائیل به این بیانیه، «تناقض در سیاست خارجی تل‌آویو» را برجسته می‌کند؛ چراکه در حالی‌که اسرائیل از «اصول انسانی» سخن می‌گوید، «نقض گسترده حقوق فلسطینیان، تبعیض ساختاری و اقدامات سرکوبگرانه در سرزمین‌های اشغالی» را نادیده می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات