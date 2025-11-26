اسرائیل به بیانیه ضدچینی در سازمان ملل پیوست
اسرائیل در اقدامی کمسابقه به بیانیهای مشترک پیوست که از سوی آمریکا در سازمان ملل منتشر شده و در آن اتهاماتی درباره «نقض حقوق بشر» توسط چین مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام نشاندهنده تغییری محسوس در سیاستهای تلآویو در قبال پکن است.
بر اساس این گزارش، این اقدام نشاندهنده تغییری محسوس در سیاستهای تلآویو در قبال پکن است.
بنابر این گزارش، اسرائیل در سالهای گذشته معمولاً از امضای چنین بیانیههایی خودداری میکرد تا روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با چین را حفظ کند. برای نمونه، تلآویو در اکتبر ۲۰۲۱ از پیوستن به یک بیانیه بینالمللی مشابه علیه چین امتناع کرده و اعلام کرده بود که «مصالح دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد».
بیانیه اخیر که ۱۵ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، استرالیا و ژاپن آن را امضا کردهاند، شامل اتهامهایی درباره «بازداشتهای خودسرانه»، «کار اجباری»، «نظارت گسترده» و «محدودیتهای مذهبی» در چین است؛ مسائلی که پکن بارها آن را رد کرده و این اتهامها را تلاشی برای «بدنامکردن چین و دخالت در امور داخلی این کشور» دانسته است.
یدیعوت آحرونوت همچنین نوشت که فشارهای واشنگتن نقش تعیینکنندهای در چرخش اخیر اسرائیل داشته است. این روزنامه یادآور میشود که در ژوئن ۲۰۲۱ نیز اسرائیل پس از فشارهای گسترده آمریکا، به یک بیانیه کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه چین پیوسته بود؛ اقدامی که همان زمان «استثنایی» توصیف شد.
تحلیلگران چینی نیز میگویند پیوستن اسرائیل به این بیانیه، «تناقض در سیاست خارجی تلآویو» را برجسته میکند؛ چراکه در حالیکه اسرائیل از «اصول انسانی» سخن میگوید، «نقض گسترده حقوق فلسطینیان، تبعیض ساختاری و اقدامات سرکوبگرانه در سرزمینهای اشغالی» را نادیده میگیرد.