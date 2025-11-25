خبرگزاری کار ایران
دونالد ترامپ:

ویتکاف برای دیدار با پوتین راهی مسکو می‌شود

رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که فرستاده ویژه خود را برای دیدار با رئیس‌جمهوری روسیه، به مسکو اعزام می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه خود را برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، به مسکو اعزام می‌کند.

وی افزود که در روند تلاش‌ها برای پایان‌دادن به جنگ روسیه و اوکراین «پیشرفت چشمگیری» به دست آمده است.

ترامپ در پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «طی هفته گذشته، تیم من در زمینه پایان‌ دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین به پیشرفتی چشمگیر رسیده است؛ جنگی که اگر من رئیس‌جمهور بودم هرگز آغاز نمی‌شد».

وی افزود که «نسخه اولیه طرح صلح ۲۸ بندی آمریکا، با پیشنهادهای طرفین بازبینی شده و اکنون تنها چند اختلاف محدود باقی مانده است».

ترامپ توضیح داد: «برای نهایی‌کردن این طرح صلح، فرستاده ویژه‌ام، استیو ویتکاف را راهی مسکو می‌کنم تا با رئیس‌جمهور پوتین دیدار کند. هم‌زمان، دن دریسکول، وزیر ارتش نیز با طرف اوکراینی گفت‌وگو خواهد کرد».

به گفته ترامپ، تمامی پیشرفت‌ها به وی، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری، «مارکو روبیو» وزیر خارجه مارکو، «پیت هگست» وزیر جنگ و «سوزی وایلس»  رئیس دفتر کاخ سفید گزار می‌شود. 

ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که «به‌زودی بازلنسکی و پوتین دیدار کند، اما تنها زمانی که توافق صلح نهایی شده باشد یا در مراحل پایانی قرار گیرد».

پیش‌تر روزنامه «پولتیکو» گزارش داده بود که دریسکول، در دیداری در ابوظبی، نسخه «مختصرشده» طرح آمریکا برای حل بحران اوکراین را به مقام‌های روس ارائه خواهد کرد؛ طرحی که اکنون شامل ۱۹ بند است.

این گزارش پس از آن منتشر شد که شبکه «سی‌بی‌اس» به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرد که دریسکول روز دوشنبه جلسه‌ای چندساعته با هیأت روسی در ابوظبی داشته و گفت‌وگوها روز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد یافت.

