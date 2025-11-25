خبرگزاری کار ایران
سفر نتانیاهو به هند به تعویق افتاد

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تأیید کرد که سفر برنامه‌ریزی‌شده وی به هند به دلیل ارزیابی‌های امنیتی به تعویق افتاده و مذاکرات برای تعیین «تاریخ جدید» در جریان است،

به گزارش ایلنا به نقل از ان‌دی‌تی‌وی، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تأیید کرد که سفر برنامه‌ریزی‌شده وی به هند به دلیل ارزیابی‌های امنیتی به تعویق افتاده و مذاکرات برای تعیین «تاریخ جدید» در جریان است،

اهم‌زمان اعلام شده است که نتانیاهو به امنیت هند تحت مدیریت «نارندرا مودی» نخست‌وزیر این کشور «اعتماد کامل» دارد.

شبه «آی‌۲۴ نیوز» که پیشتر گزارش داده بود نتانیاهو قرار است تا پایان سال جاری میلادی به هند سفر کند، امروز -سه‌شنبه- به نقل از منابع خود اعلام کرد که این سفر پس از انفجار خودرویی در قلعه سرخ دهلی‌نو که بیش از ۱۲ کشته بر جای گذاشت و تحقیقات اولیه آن را بمب‌گذاری انتحاری ارزیابی کرده‌اند، به تعویق افتاده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو، «مشروط به ارزیابی‌های امنیتی، حتمالاً تاریخ جدیدی برای سال آینده تعیین خواهد کرد».

با این حال، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که «پیوند اسرائیل با هند و همچنین روابط نتانیاهو و مودی بسیار قوی است و تیم‌های مربوطه در حال هماهنگی برای تعیین تاریخ جدید هستند».

مقام‌های هند نیز سه‌شنبه شب هرگونه ارتباط سفر نتانیاهو با انفجار دهلی‌نو را «غیرمسئولانه» دانسته و آن را «گمراه‌کننده و نادرست» خواندند و خواستار احتیاط رسانه‌ها در انتشار چنین گزارش‌هایی شدند.

منابع هندی به طور مشخص تعویق سفر نتانیاهو را رد نکردند، اما از آنجا که وزارت خارجه هند هنوز این سفر را رسماً اعلام نکرده است، به احتمال زیاد اشاره‌ای رسمی به به تعویق افتادن آن نخواهد شد.

آخرین سفر نخست‌وزیر اسرائیل به هند به ژانویه ۲۰۱۸ بازمی‌گردد.

 

 

