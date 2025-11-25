خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع انفجار و آتش‌سوزی در ساختمان یک دادگاه در ترکیه

وقوع انفجار و آتش‌سوزی در ساختمان یک دادگاه در ترکیه
کد خبر : 1718997
لینک کوتاه کپی شد.

مقام‌های محلی از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در انبار زیرزمین ساختمان یک دادگاه در شانلی‌اورفه در جنوب‌شرقی ترکیه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکا، مقام‌های محلی از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در انبار زیرزمین ساختمان یک دادگاه در شانلی‌اورفه در جنوب‌شرقی ترکیه خبر دادند.

علت انفجار هنوز مشخص نیست.

بر اساس این گزارش، در این حادثه یک کارمند زخمی شده است.

نیروهای آتش‌نشانی، پلیس و تیم‌های تخصصی بلافاصله در محل حاضر شده و تدابیر امنیتی در منطقه به اجرا گذاشته شد.

«حسن سیداک» استاندار شانلی‌اورفه به خبرگزاری آناتولی گفت: «انفجار کوچک و آتش‌سوزی تحت کنترل درآمده است. در این حادثه یک نفر مجروح شد».

همچنین «ییلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد که انفجار در یک محفظه نگهداری اقلام امنیتی رخ داده و یک کارمند دفتری دادگاه دچار آسیب شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات