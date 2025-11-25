وقوع انفجار و آتشسوزی در ساختمان یک دادگاه در ترکیه
مقامهای محلی از وقوع انفجار و آتشسوزی در انبار زیرزمین ساختمان یک دادگاه در شانلیاورفه در جنوبشرقی ترکیه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکا، مقامهای محلی از وقوع انفجار و آتشسوزی در انبار زیرزمین ساختمان یک دادگاه در شانلیاورفه در جنوبشرقی ترکیه خبر دادند.
علت انفجار هنوز مشخص نیست.
بر اساس این گزارش، در این حادثه یک کارمند زخمی شده است.
نیروهای آتشنشانی، پلیس و تیمهای تخصصی بلافاصله در محل حاضر شده و تدابیر امنیتی در منطقه به اجرا گذاشته شد.
«حسن سیداک» استاندار شانلیاورفه به خبرگزاری آناتولی گفت: «انفجار کوچک و آتشسوزی تحت کنترل درآمده است. در این حادثه یک نفر مجروح شد».
همچنین «ییلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد که انفجار در یک محفظه نگهداری اقلام امنیتی رخ داده و یک کارمند دفتری دادگاه دچار آسیب شده است.