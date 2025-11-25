خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

ماکرون در دنیای خیالی سیر می‌کند

ماکرون در دنیای خیالی سیر می‌کند
کد خبر : 1718921
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه روسیه گفت که رئیس جمهور اوکراین با اظهاراتی که در مورد حل‌وفصل اوکراین در دنیای خیالی زندگی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت که اظهارات «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، در مورد اوکراین، اظهارات مردی است که از واقعیت فاصله گرفته است.

لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه مشترک هیئت وزیران روسیه و بلاروس گفت: «ماکرون امروز بیانیه‌ای بسیار تهاجمی صادر کرد و گفت که روسیه و خواسته‌هایش تنها مشکل اوکراین است، روسیه در وضعیت رویارویی استراتژیک با اروپا قرار دارد و آنها باید روشن کنند که هرگز تسلیم نیرویی که آنها را تهدید می‌کند، نخواهند شد، او (ماکرون) گفت که قصد دارد پس از حل این مسئله، نیرو به کی‌یف و اودسا اعزام کند».

دیپلمات ارشد فرانسه گفت که اظهارات ماکرون تنها رویاهایی هستند که هیچ ارتباطی با تلاش‌های صلح آمیز ندارند.

وی همچنین بلاروس و ترکیه را به عنوان میانجی گران سازنده برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات