لاوروف:
ماکرون در دنیای خیالی سیر میکند
وزیر خارجه روسیه گفت که رئیس جمهور اوکراین با اظهاراتی که در مورد حلوفصل اوکراین در دنیای خیالی زندگی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت که اظهارات «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، در مورد اوکراین، اظهارات مردی است که از واقعیت فاصله گرفته است.
لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه مشترک هیئت وزیران روسیه و بلاروس گفت: «ماکرون امروز بیانیهای بسیار تهاجمی صادر کرد و گفت که روسیه و خواستههایش تنها مشکل اوکراین است، روسیه در وضعیت رویارویی استراتژیک با اروپا قرار دارد و آنها باید روشن کنند که هرگز تسلیم نیرویی که آنها را تهدید میکند، نخواهند شد، او (ماکرون) گفت که قصد دارد پس از حل این مسئله، نیرو به کییف و اودسا اعزام کند».
دیپلمات ارشد فرانسه گفت که اظهارات ماکرون تنها رویاهایی هستند که هیچ ارتباطی با تلاشهای صلح آمیز ندارند.
وی همچنین بلاروس و ترکیه را به عنوان میانجی گران سازنده برای حلوفصل مناقشه اوکراین دانست.