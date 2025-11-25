پیشنهاد ادغام عمیقتر صنعت دفاعی این اتحادیه با اوکراین
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس دفاع اتحادیه اروپا پیشنهاد ادغام عمیقتر صنعت دفاعی این اتحادیه با اوکراین را مطرح کرد .
قانونگذاران اتحادیه اروپا قرار است در مورد برنامهای به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو (۱.۷ میلیارد دلار) رأیگیری کنند که ۳۰۰ میلیون یورو (۳۴۵ میلیون دلار) آن برای ابزار حمایت از اوکراین در نظر گرفته شده است.
«آندریوس کوبیلیوس»، کمیسر دفاع اتحادیه اروپا، بدون اشاره به مذاکرات صلح جاری برای پایان دادن به جنگ، به قانونگذاران اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه گفت: «صنعت دفاعی اوکراین به ما نیاز دارد. اما ما به نوآوریهای دفاعی اوکراین حتی بیشتر نیاز داریم.»
وی گفت که اجازه دسترسی اوکراین به برنامه سرمایهگذاری دفاعی اتحادیه اروپا «تهیه تجهیزات دفاعی در داخل، با و برای اوکراین را ممکن میسازد.»