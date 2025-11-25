خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشنهاد ادغام عمیق‌تر صنعت دفاعی این اتحادیه با اوکراین

پیشنهاد ادغام عمیق‌تر صنعت دفاعی این اتحادیه با اوکراین
کد خبر : 1718919
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دفاع اتحادیه اروپا پیشنهاد ادغام عمیق‌تر صنعت دفاعی این اتحادیه با اوکراین را مطرح کرد .

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس دفاع اتحادیه اروپا پیشنهاد ادغام عمیق‌تر صنعت دفاعی این اتحادیه با اوکراین را مطرح کرد .

قانون‌گذاران اتحادیه اروپا قرار است در مورد برنامه‌ای به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو (۱.۷ میلیارد دلار) رأی‌گیری کنند که ۳۰۰ میلیون یورو (۳۴۵ میلیون دلار) آن برای ابزار حمایت از اوکراین در نظر گرفته شده است.

«آندریوس کوبیلیوس»، کمیسر دفاع اتحادیه اروپا، بدون اشاره به مذاکرات صلح جاری برای پایان دادن به جنگ، به قانون‌گذاران اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه گفت: «صنعت دفاعی اوکراین به ما نیاز دارد. اما ما به نوآوری‌های دفاعی اوکراین حتی بیشتر نیاز داریم.»

وی گفت که اجازه دسترسی اوکراین به برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی اتحادیه اروپا «تهیه تجهیزات دفاعی در داخل، با و برای اوکراین را ممکن می‌سازد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات