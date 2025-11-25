پولیتیکو گزارش داد:
بحثها درباره مصادره داراییهای مسدودشده روسیه پیشرفتی نداشته است
نشریه پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا در پی جدیدترین طرح صلح آمریکا برای اوکراین، بحثها در مورد چگونگی مصادره داراییهای مسدود شده روسیه را افزایش دادهاند، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
به گفته این نشریه، چندین دیپلمات اروپایی امیدوارند که فشار «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، بلژیک و سایر کشورهای اتحادیه اروپا را که مخالف مصادره داراییهای روسیه هستند، مجبور به تغییر نظر خود کند. علاوه بر این، احتمال بهرهبرداری از داراییهای مسدود شده از طریق اوراق قرضه مشترک اتحادیه اروپا یا کمکهای مستقیم کشورها در حال بررسی است.
از سوی دیگر، برخی از دیپلماتها نگرانند که اگر طرح نهایی شامل اشاره به استفاده از وجوه روسیه باشد، مفهوم «وام غرامت» به اوکراین میتواند «فروبپاشد».