خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطر و فرانسه اوضاع غزه و سودان را بررسی کردند

قطر و فرانسه اوضاع غزه و سودان را بررسی کردند
کد خبر : 1718899
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر مشاور در امور خارجه قطر و فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه در دوحه دیدار و درباره آخرین تحولات اوضاع در غزه و سودان رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی»، وزیر مشاور در امور خارجه قطر، امروز -سه‌شنبه- در دوحه، پایتخت قطر میزبان «بول سولیر»، فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه، بود.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین در سایه توافق آتش بس را بررسی کردند.

الخلیفی و سولیر به بررسی آخرین تحولات اوضاع در سودان، لیبی و چاد پرداختند.

طرفین درخصوص شماری از پرونده‌های دارای اهمیت مشترک به ویژه پرونده‌های مرتبط با میانجیگری منطقه‌ای و تقویت روندهای همکاری میان دوحه و پاریس در مسائل سیاسی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات