قطر و فرانسه اوضاع غزه و سودان را بررسی کردند
وزیر مشاور در امور خارجه قطر و فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه در دوحه دیدار و درباره آخرین تحولات اوضاع در غزه و سودان رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی»، وزیر مشاور در امور خارجه قطر، امروز -سهشنبه- در دوحه، پایتخت قطر میزبان «بول سولیر»، فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه، بود.
براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین در سایه توافق آتش بس را بررسی کردند.
الخلیفی و سولیر به بررسی آخرین تحولات اوضاع در سودان، لیبی و چاد پرداختند.
طرفین درخصوص شماری از پروندههای دارای اهمیت مشترک به ویژه پروندههای مرتبط با میانجیگری منطقهای و تقویت روندهای همکاری میان دوحه و پاریس در مسائل سیاسی و بشردوستانه گفتوگو کردند.