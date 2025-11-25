لاوروف:
به طور رسمی طرح ترامپ برای اوکراین را دریافت نکردهایم
وزیرخارجه روسیه گفت که این کشور به طور رسمی طرح رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن مناقشه اوکراین را دریافت نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، گفت که این کشور به طور رسمی طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، برای پایان دادن به نزاع در اوکراین را دریافت نکرده است.
وزیر خارجه روسیه گفت: «مسکو رسما طرح ترامپ برای حلوفصل بحران اوکراین را دریافت نکرده است».
وی اشاره کرد: «روسیه آماه است تا در رابطه با سازوکارهای مشخص گفتوگو کند».