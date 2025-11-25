به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رافائل گروسی»، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که آژانس به دنبال تعامل مجدد با ایران است.

گروسی امروز -سه‌شنبه- بدون اشاره به حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به ایران گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار تعامل مجدد کامل با ایران، به جهت از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در این کشور است».

این ادعاهای گروسی در حالی مطرح می‌شود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه ضد ایرانی را با فشار تروئیکای اروپایی و ایالات متحده تصویب کرد.

انتهای پیام/