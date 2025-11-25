خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه آلمان به چین سفر می‌کند

وزیرخارجه آلمان، برنامه دارد تا پیش از پایان سال میلادی جاری به چین سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوهان وادفول»، وزیرخارجه،  امروز سه‌شنبه- در نشست سیاسی برلین،  گفت که برنامه دارد تا پیش از پایان سال میلادی جاری به چین سفر کند.

این در حالی است سفر برنامه ریزی شده قبلی وی در ماه اکتبر، در لحظات پایانی لغو شد.

وادفول قرار بود تا در اواخر اکتبر در اولین سفر یک وزیر دولت «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان،   به پایتخت چین سفر کند، اما او در آخرین لحظه پس از آنکه چینی‌ها فقط با یکی از درخواست‌های ملاقات او موافقت کردند، این سفر را لغو کرد.

مرتس  نیز در ماه جاری گفته بود که برنامه دارد تا در هفته نخست سال میلادی پیش رو، ۲۰۲۶، به چین سفر کند.

 

