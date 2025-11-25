عربستان سعودی و بازگشایی محدود مشروبات الکلی پس از دههها ممنوعیت
عربستان سعودی قصد دارد دو فروشگاه مشروبات الکلی افتتاح کند؛ یکی در ظهران برای کارکنان غیرمسلمان آرامکو و دیگری در جده برای دیپلماتها، اقدامی که بخشی از برنامه ولیعهد برای بازگشایی فضای اجتماعی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عربستان سعودی قصد دارد دو فروشگاه جدید فروش مشروبات الکلی افتتاح کند. یکی از این فروشگاهها خدمات خود را به کارکنان خارجی غیرمسلمان شرکت نفت دولتی آرامکو ارائه خواهد داد.
این اقدام گامی تازه در مسیر کاهش محدودیتها و گشایش فضای اجتماعی در عربستان محسوب میشود. قرار است یکی از فروشگاهها در ظهران و دیگری در جده افتتاح شود تا خدمات خود را به دیپلماتها و کارکنان خارجی ارائه کنند.
عربستان که خاستگاه دین اسلام است، سال گذشته نخستین فروشگاه مشروبات الکلی را برای دیپلماتهای غیرمسلمان در ریاض افتتاح کرد؛ اقدامی که پس از ممنوعیتی ۷۳ ساله در این کشور رخ داد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان که در عمل اداره کشور را بر عهده دارد، طی سالهای اخیر برای گسترش آزادیهای اجتماعی و باز کردن فضای کشور تلاش کرده است. به گفته منابع نزدیک به شرکت آرامکو، فروشگاه ظهران در یکی از مجتمعهای این شرکت ایجاد خواهد شد و کارکنان غیرمسلمان میتوانند از آن استفاده کنند.
انتظار میرود هر دو فروشگاه در سال ۲۰۲۶ افتتاح شوند، اگرچه هنوز جدول زمانی رسمی اعلام نشده است. تاکنون حکومت عربستان و شرکت آرامکو به این خبر واکنشی نشان ندادهاند.
پیش از افتتاح فروشگاهها، دسترسی به مشروبات الکلی عمدتا از طریق پست دیپلماتیک، بازار سیاه یا تهیه خانگی امکانپذیر بود. در دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز، به جز کویت، نوشیدنیهای الکلی با محدودیت عرضه میشود.
با این حال برخی گزارشها حاکی از آن بود که عربستان قصد دارد فروش مشروبات الکلی را در مناطق گردشگری آزاد کند تا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ آماده شود، هرچند مقامهای سعودی این موضوع را تکذیب کردند.