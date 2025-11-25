خبرگزاری کار ایران
روسیه پذیرای گفت‌وگو است
کد خبر : 1718743
سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که روسیه علاقه‌مند به دستیابی به اهداف خود در اوکراین دقیقاً از طریق ابزارهای دیپلماتیک بوده و پذیرای گفت‌وگو است.

وی گفت: «ما کاملاً پذیرای روند مذاکره هستیم. ما علاقه‌مند به دستیابی به اهداف خود دقیقاً از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک هستیم.»

در این راستا، سخنگو تاکید کرد که موضع روسیه تغییر نکرده و بارها توسط «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، تأیید شده است.

پسکوف افزود: «ما همواره به این موضع پایبندیم.»

 

