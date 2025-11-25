خبرگزاری کار ایران
ماکرون:

طرح صلح ترامپ نیاز به بهبود دارد

طرح صلح ترامپ نیاز به بهبود دارد
رئیس‌جمهور فرانسه گفت که طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهور ایالات متحده نیاز به بهبود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور  فرانسه، امروز -سه‌شنبه- در گفت‌وگو با رادیو «آر‌تی‌ال»، گفت که برنامه صلح پیشنهادی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مسیر درستی پیش می‌رود اما جنبه‌هایی وجود دارد که نیاز به بهبود دارند تا برای اوکراین و اروپا قابل پذیرش شوند.

ماکرون گفت: «این ابتکاری است که در مسیر درست، یعنی صلح، پیش می‌رود. هرچند جنبه‌هایی از این طرح وجود دارد که باید مورد بررسی، مذاکراه  و بهبود قرار بگیرد».

وی اظهار داشت: «ما خواستار صلح هستیم اما صلحی نمی‌خواهیم که به معنای سر سپردگی باشد».

رئیس جمهور فرانسه توضیح داد که تنها اوکراینی‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند که برای چه امتیازات  اراضی‌ای آماده هستند.

 

 

