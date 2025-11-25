خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طالبان: به حملات پاکستان واکنش مناسب نشان خواهیم داد

طالبان: به حملات پاکستان واکنش مناسب نشان خواهیم داد
کد خبر : 1718702
لینک کوتاه کپی شد.

طالبان افغانستان به حملات هوایی شب گذشته پاکستان به ساختمان‌های مسکونی در استان مرزی خوست که منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی و زخمی شدن دیگران در استان‌های کنر و پکتیکا شد، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، طالبان افغانستان به حملات هوایی شب گذشته پاکستان به ساختمان‌های مسکونی در استان مرزی خوست که منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی و زخمی شدن دیگران در استان‌های کنر و پکتیکا شد، واکنش نشان داد.

«ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی طالبان، از طریق پلتفرم ایکس اظهار داشت: «حملات هوایی انجام شده توسط نیروهای پاکستانی در استان‌های پکتیکا، خوست و کنر نقض آشکار حریم هوایی افغانستان و نقض آشکار هنجارهای بین‌المللی است.»

وی افزود که چنین عملیات نظامی مبتنی بر اطلاعات نادرست هیچ دستاوردی ندارد، بلکه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند و رژیم نظامی پاکستان را رسوا می‌کند.

مجاهد تأکید کرد که «امارت اسلامی افغانستان این تجاوز را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و حق مشروع خود را برای دفاع از حریم هوایی، خاک و مردم خود تأیید می‌کند و در زمان مناسب پاسخ مناسب را خواهد داد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات