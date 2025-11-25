طالبان: به حملات پاکستان واکنش مناسب نشان خواهیم داد
طالبان افغانستان به حملات هوایی شب گذشته پاکستان به ساختمانهای مسکونی در استان مرزی خوست که منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی و زخمی شدن دیگران در استانهای کنر و پکتیکا شد، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، طالبان افغانستان به حملات هوایی شب گذشته پاکستان به ساختمانهای مسکونی در استان مرزی خوست که منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی و زخمی شدن دیگران در استانهای کنر و پکتیکا شد، واکنش نشان داد.
«ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی طالبان، از طریق پلتفرم ایکس اظهار داشت: «حملات هوایی انجام شده توسط نیروهای پاکستانی در استانهای پکتیکا، خوست و کنر نقض آشکار حریم هوایی افغانستان و نقض آشکار هنجارهای بینالمللی است.»
وی افزود که چنین عملیات نظامی مبتنی بر اطلاعات نادرست هیچ دستاوردی ندارد، بلکه اوضاع را پیچیدهتر میکند و رژیم نظامی پاکستان را رسوا میکند.
مجاهد تأکید کرد که «امارت اسلامی افغانستان این تجاوز را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند و حق مشروع خود را برای دفاع از حریم هوایی، خاک و مردم خود تأیید میکند و در زمان مناسب پاسخ مناسب را خواهد داد.»