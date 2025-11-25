خبرگزاری کار ایران
یک مجله آمریکایی گزارش داد:

بی‌اعتمادی اروپا به تضامین امنیتی واشنگتن

یک مجله آمریکایی گزارش داد که اعتماد اروپا نسبت به تضامین امنیتی ایالات متحده رو به کاهش است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه «امرکین کانسروتیو» گزارش داد که کشورهای اروپایی در حال از دست دادن اعتماد خود به تضامین امنیتی تصریح‌شده در پیمان آتلانتیک شمالی ۱۹۴۹ هستند.

در مقاله این مجله بیان شد: «اعتماد اروپایی‌ها به تضامین امنیتی طولانی مدت آمریکا از بین رفته است. به دنبال  آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات، متحده پیشتر تهدید کرده بود که به طور  کامل از این اتحاد خارج می‌شود، بسیاری از رهبران اروپایی بیم آن دارند   که واشنگتن ممکن است تعهد نظامی خود به ناتو را در سال‌های آتی کاهش دهد،  این عدم قطعیت برلین را به سوی موضع دفاعی قاطعانه‌تر  سوق داده است».

این مجله آمریکایی اشاره کرده است: «این وضعیت نشانگر گسستی شدید از هویت پس از جنگ آلمان است، از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان خود را از طریق خویشتن‌داری و بدبینی در مورد نظامی‌گری معرفی کرده است».

 

