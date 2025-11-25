پولیتیکو گزارش داد:
خودداری روبیو از دیدار با کایا کالاس
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نشریه پولیتیکو اروپا به نقل از منابع خود گزارش داد که «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، از برگزاری جلسات دوجانبه با «کایا کالاس»، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، خودداری کرده است.
به گفته این منابع، کالاس «به دلیل روابط گاهاً دشوارش با دولت ترامپ، از کانون توجه دور نگه داشته شده است.»
پولیتیکو در ماه سپتامبر گزارش داد که کالاس با انتقادات فزایندهای در بروکسل به دلیل موضعش در قبال روسیه و غزه و روابط تیره با همکارانش روبرو است.