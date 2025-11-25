خبرگزاری کار ایران
نتایج یک نظرنسجی نشان داد:

رهبر راست افراطی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

رهبر راست افراطی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نتایج یک نظرسنجی فرانسوی نشان داد رهبر راست افراطی این کشور در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی خواهد رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک نظرسنجی فرانسوی برای اولین بار پیش بینی کرد که «ژردن باردلا»، رهبر راست افراطی فرانسه، در انتخابات بعدی ریاست جمهوری این کشور که قرار است تا در سال ۲۰۲۷ برگزار شود، بدون توجه به اینکه چه کسی رقیب وی باشد پیروز می‌شود.

نظرسنجی «اودوکسا» از ۱هزار نفر در تاریخ ۱۹ و ۲۰ نوامبر نشان داد که رهبر کنونی حزب راست «اجتماع ملی» فرانسه که  وارث «مارین لوپن»، رهبر دیرینه این حزب است، در صورت برگزاری انتخابات در هفته جاری، بیش از هر نامزد دیگری رای به دست خواهد آورد.

اودوکسا اعلام کرد: «بسته به اینکه رقیب وی چه کسی باشد، او ۳۵ یا ۳۶ درصد از آرا را کسب خواهد کرد، در حالی که در مقابل هر نامزد  دیگری که به دو  دوم راه یابد پیروز می‌شود.»

 

 

 

