خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک نظر سنجی نشان داد:

مخالفت مردم آلمان با ایفای نقش رهبری نظامی اروپا از سوی کشورشان

مخالفت مردم آلمان با ایفای نقش رهبری نظامی اروپا از سوی کشورشان
کد خبر : 1718640
لینک کوتاه کپی شد.

یک نظرسنجی نشان داده است که اکثر شهروندان آلمانی با ایفای نقش رهبری نظامی کشورشان در اروپا مخالفند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک نظرسنجی نشان داده است که اکثر شهروندان آلمانی با ایفای نقش رهبری نظامی کشورشان در اروپا مخالفند.

این نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقات افکارسنجی «فورسا» به نمایندگی از بنیاد «کوربر» آلمان انجام شده است، نشان داد که ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان در پاسخ به این سوال که آیا آلمان باید این نقش را بر عهده بگیرد، پاسخ «تا حدودی منفی» داده‌اند، در حالی که ۳۸ درصد از این ایده حمایت کرده‌اند.

میزان رد این ایده در آلمان شرقی ۷۵ درصد در مقایسه با ۵۸ درصد در آلمان غربی بوده است.

این نظرسنجی بین ۱۵ تا ۲۶ سپتامبر با شرکت ۱۵۰۳ رای‌دهنده واجد شرایط در آلمان انجام شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات