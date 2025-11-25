مخالفت مردم آلمان با ایفای نقش رهبری نظامی اروپا از سوی کشورشان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک نظرسنجی نشان داده است که اکثر شهروندان آلمانی با ایفای نقش رهبری نظامی کشورشان در اروپا مخالفند.

این نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقات افکارسنجی «فورسا» به نمایندگی از بنیاد «کوربر» آلمان انجام شده است، نشان داد که ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان در پاسخ به این سوال که آیا آلمان باید این نقش را بر عهده بگیرد، پاسخ «تا حدودی منفی» داده‌اند، در حالی که ۳۸ درصد از این ایده حمایت کرده‌اند.

میزان رد این ایده در آلمان شرقی ۷۵ درصد در مقایسه با ۵۸ درصد در آلمان غربی بوده است.

این نظرسنجی بین ۱۵ تا ۲۶ سپتامبر با شرکت ۱۵۰۳ رای‌دهنده واجد شرایط در آلمان انجام شد.

