به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که مناطق مختلف در داخل و اطراف کی‌یف از سپیده دم امروز -سه‌شنبه- شاهد موج سوم حملات و انفجارها بوده‌اند.

منابع محلی گزارش دادند که این سومین موج انفجارها به وقت مسکو بوده و صدای انفجارهایی در اودسا نیز شنیده شده است.

طبق نقشه الکترونیکی وزارت تحول دیجیتال اوکراین، در سراسر اوکراین هشدار هوایی اعلام شده است.





