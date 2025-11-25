تداوم وقوع انفجارها در کییف
رسانههای اوکراینی گزارش دادند که مناطق مختلف در داخل و اطراف کییف از سپیده دم امروز -سهشنبه- شاهد موج سوم حملات و انفجارها بودهاند.
منابع محلی گزارش دادند که این سومین موج انفجارها به وقت مسکو بوده و صدای انفجارهایی در اودسا نیز شنیده شده است.
طبق نقشه الکترونیکی وزارت تحول دیجیتال اوکراین، در سراسر اوکراین هشدار هوایی اعلام شده است.