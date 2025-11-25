خبرگزاری کار ایران
الاخبار: آیا اسرائیل تنها به ترورها محدود می‌شود یا جنگی گسترده در لبنان در راه است؟

سؤال اصلی در صحنه سیاسی بیروت این است که آیا ترور اخیر هیثم علی الطبطبائی، فرمانده نظامی حزب‌الله، توسط رژیم صهیونیستی در قلب ضاحیه جنوبی بیروت، مقدمه‌ای برای بازگشت جنگ در لبنان خواهد بود و حزب‌الله چگونه واکنش نشان خواهد داد؟

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، این اقدام اسرائیل پس از زمینه‌چینی سیاسی گسترده از سوی رسانه‌ها و مقامات این رژیم و همچنین هیأت‌های دیپلماتیک بین‌المللی و عربی انجام شد، اما اهمیت آن فراتر از یک حمله ساده بود. برخی منابع، این ترور را «عملیات مقدماتی برای جنگی که قبلا درباره آن هشدار داده شده» توصیف کردند. منابع سیاسی برجسته در بیروت با بازخوانی تجربه سال گذشته یادآور شدند که پس از ترور فواد شکر، دیگر فرمانده حزب‌الله، مجموعه‌ای از عملیات امنیتی و نظامی آغاز شد که اوج آن ترور سید حسن نصرالله و سپس سید هاشم صفی‌الدین و دیگر رهبران بود و نهایتا منجر به یک جنگ تمام‌عیار بیش از دو ماه شد.

بر اساس تحلیل منابع سیاسی، ادعای اسرائیل در آن زمان که «نیت ورود به جنگ ندارد و تنها به ترورها بسنده می‌کند» صرفا تدبیری برای فریب و آماده‌سازی بود و به جای توافق آتش‌بس، ترور نصرالله انجام شد. اکنون نیز رسانه‌ها و تحلیلگران معتقدند که تصویرسازی مشابه مبنی بر اینکه اسرائیل تنها به ترور محدود می‌شود، فریبی تکراری است و لبنان عملا وارد مسیر یک جنگ جدید شده است.

حزب‌الله در واکنش به ترور اخیر تأکید کرده است که «اسرائیلی‌ها باید نگران پاسخ احتمالی ما باشند، چرا که علیه مقاومت و لبنان جرائم بزرگی مرتکب شده‌اند». شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله، در مراسم تشییع شهدای اخیر افزود: «تا زمانی‌که دشمن به توافق آتش‌بس پایبند نباشد، هیچ پیشنهادی را نخواهیم پذیرفت و دولت لبنان موظف به حفاظت از شهروندان و حاکمیت کشور است.»

این اقدام همچنین موجب شد که متحدان آمریکا و اسرائیل در لبنان، بار دیگر فشار برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش دهند و برخی رسانه‌ها تلاش کردند ترورها را به عنوان نشانه‌ای از «عدم واکنش حزب‌الله» جلوه دهند.

در لبنان، دولت با دقت در حال رصد تحولات است و از طریق واسطه‌ها در تلاش برای مشخص کردن این موضوع است که آیا اسرائیل تنها به ترور فرماندهان محدود خواهد شد یا دامنه اقدامات خود را به سایر مناطق بیروت و لبنان گسترش می‌دهد. رئیس‌جمهور جوزف عون تنها مقام رسمی بود که به صراحت اسرائیل را محکوم کرد و این حمله را نشانه بی‌توجهی به قطعنامه‌ها و تلاش‌ها برای ثبات منطقه خواند.

از سوی دیگر، نواف سلام، نخست‌وزیر بر اجرای کامل قطعنامه 1701 تأکید کرد و تأکید نمود که حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از ورود لبنان به مسیرهای خطرناک، اولویت اصلی دولت است.

در مراسم تشییع شهدای اخیر حزب‌الله در الغبری، هزاران نفر از هواداران مقاومت حضور داشتند. پیکرهای پنج شهید شامل هیثم علی الطبطبائی، قاسم حسین برجاوی، مصطفی اسعد برو، رفعت احمد حسین و ابراهیم علی حسین با سردادن شعارهایی علیه اسرائیل و آمریکا به روضه الشهیدین منتقل شد.

این تحولات نشان می‌دهد که پس از ترور فرمانده نظامی حزب‌الله، لبنان در نقطه حساسی قرار دارد و واکنش حزب‌الله می‌تواند مسیر تحولات امنیتی و سیاسی منطقه را تعیین کند.

 

