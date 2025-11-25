مذاکرات استارمر با متحدان خود درباره طرح صلح اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، ‌در حال مذاکره با متحدان اروپایی کی‌یف در مورد تغییرات پیشنهادی در طرح صلح ایالات متحده برای اوکراین است.

به گزارش رسانه‌های بریتانیا، استارمر پس از مذاکرات آخر هفته بین ایالات متحده و کی‌یف برای دستیابی به توافقی با مسکو، میزبان نشستی از کشورهایی است که مایل به همکاری هستند.

استارمر و دیگر رهبران غربی پیش از مذاکرات در ژنو، سوئیس، طرح صلح ۲۸ ماده‌ای اولیه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، را رد کرده و ابراز نگرانی کرده بودند که این طرح ممکن است محدودیت‌هایی را برای نیروهای مسلح اوکراین اعمال کند یا قلمرویی را به روسیه «واگذار» کند.

