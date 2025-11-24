وزارت دفاع روسیه خبر داد:
انهدام ۴۰ پهپاد اوکراینی طی ۶ ساعت
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شش ساعت، ۴۰ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف روسیه و بر فراز دریای سیاه منهدم کرده است.
به گزارش این وزارتخانه، «در روز ۲۴ نوامبر، طی بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۲۰ به وقت مسکو، نیروهای پدافندی که بهصورت نوبتی در حال مأموریت بودند، ۴۰ فروند پهپاد اوکراینی را منهدم کردند».
طبق این بیانیه، ۱۴ پهپاد در استان مسکو که هشت فروند از آنها به سمت شهر مسکو در حال حرکت بو، سرنگون شد. همچنین ۱۰ پهپاد بر فراز جمهوری کریمه، ۹ پهپاد بر فراز دریای سیاه، سه پهپاد در استانهای بریانسک و کالوگا و یک پهپاد نیز در استان کورسک هدف قرار گرفت.
در هفتههای اخیر، حملات پهپادی اوکراین علیه مناطق مرزی روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، کورسک، ورونژ، روستوف و همچنین شبهجزیره کریمه به شکل روزانه ادامه دارد.
بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، کییف از «روشهای تروریستی» شامل حملات پهپادی و گلولهباران مناطق غیرنظامی استفاده میکند و روسیه در واکنش به آن، فقط زیرساختهای نظامی اوکراین، مراکز مرتبط با صنایع دفاعی و محلهای استقرار نظامیان این کشور و نیروهای خارجی را هدف قرار میدهد.