بازبینی در طرح صلح اوکراین پس از نشست ژنو

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیویورک تایمز گزارش داد که طرح ایالات متحده برای حل و فصل بحران اوکراین پس از مذاکرات اخیر بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در ژنو، مورد بازنگری قرار گرفته است.

این روزنامه به نقل از یک مقام غربی آشنا با این موضوع نوشت: «مقامات اوکراینی و آمریکایی پیش از نشست ژنو، در مورد بازنگری طرح ۲۸ ماده‌ای بحث کردند. نسخه اصلاح‌شده با نسخه‌ای که پنجشنبه گذشته توسط یک معاون اوکراینی به صورت آنلاین منتشر شد، تفاوت قابل توجهی دارد.»

پس از این مذاکرات، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، نسبت به احتمال پایان درگیری ابراز خوش‌بینی کرد و خاطرنشان کرد که مذاکرات بین مقامات آمریکایی و اوکراینی در ژنو «سازنده» بوده است.

انتهای پیام/