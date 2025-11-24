خبرگزاری کار ایران
نیویورک تایمز گزارش داد:

بازبینی در طرح صلح اوکراین پس از نشست ژنو

کد خبر : 1718394
نیویورک تایمز گزارش داد که طرح ایالات متحده برای حل و فصل بحران اوکراین پس از مذاکرات اخیر بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در ژنو، مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیویورک تایمز گزارش داد که طرح ایالات متحده برای حل و فصل بحران اوکراین پس از مذاکرات اخیر بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در ژنو، مورد بازنگری قرار گرفته است.

این روزنامه به نقل از یک مقام غربی آشنا با این موضوع نوشت: «مقامات اوکراینی و آمریکایی پیش از نشست ژنو، در مورد بازنگری طرح ۲۸ ماده‌ای بحث کردند. نسخه اصلاح‌شده با نسخه‌ای که پنجشنبه گذشته توسط یک معاون اوکراینی به صورت آنلاین منتشر شد، تفاوت قابل توجهی دارد.»

پس از این مذاکرات، «مارکو روبیو»، وزیر  خارجه ایالات متحده، نسبت به احتمال پایان درگیری ابراز خوش‌بینی کرد و خاطرنشان کرد که مذاکرات بین مقامات آمریکایی و اوکراینی در ژنو «سازنده» بوده است.

انتهای پیام/
