خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وانگ یی:

با هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه مخالفیم

با هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه مخالفیم
کد خبر : 1718391
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه چین گفت که این کشور مخاف هرگونه دخالت خارجی در امور کشورهای آسیای مرکزی است.

به گزارش ایلنا به نقل از  شینهوا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که این کشور  با هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای آسیای مرکزی مخالف است و هرگز به هیچ کس یا هیچ نیرویی اجازه ایجاد تفرقه یا آشوب را نخواهد داد.

وانگ اظهار داشت: «اگر ژاپن به روش خود و به تکرار اشتباهات ادامه دهد، همه کشورها و افرادی که طرفدار عدالت هستند، حق دارند جنایات تاریخی ژاپن را بازنگری کرده  و مسئولیت دارند که قاطعانه از ظهور مجدد نظامی‌گری ژاپن جلوگیری کنند».

وزیرخارجه چین از ژاپن خواست تا به جای پافشاری بر مسیر اشتباه، در اسرع وقت در مورد اشتباهات خود تامل کرده و آنها را اصلاح کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب