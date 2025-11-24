با هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه مخالفیم

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که این کشور با هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای آسیای مرکزی مخالف است و هرگز به هیچ کس یا هیچ نیرویی اجازه ایجاد تفرقه یا آشوب را نخواهد داد.

وانگ اظهار داشت: «اگر ژاپن به روش خود و به تکرار اشتباهات ادامه دهد، همه کشورها و افرادی که طرفدار عدالت هستند، حق دارند جنایات تاریخی ژاپن را بازنگری کرده و مسئولیت دارند که قاطعانه از ظهور مجدد نظامی‌گری ژاپن جلوگیری کنند».

وزیرخارجه چین از ژاپن خواست تا به جای پافشاری بر مسیر اشتباه، در اسرع وقت در مورد اشتباهات خود تامل کرده و آنها را اصلاح کند.

