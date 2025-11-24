به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ای‌بی‌سی گزارش داد که ایالات متحده تهدید کرده است، در صورت امتناع اوکراین از پذیرش طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای حل‌‎وفصل نزاع با روسیه و پایان دادن به درگیری، تمامی حمایت از کی‌یف را متوقف خواهد کرد.

این شبکه به نقل از یک مقام اوکراینی اعلام کرد که تعلیق حمایت شامل موشک‌های پدافند هوایی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و تمام تعهدات مربوط به تامین سلاح و حمایت ایالات متحده خواهد بود.

«مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از مذاکرات اخیر در ژنو با طرف اوکراینی که وی آنرا سازنده خواند، ابراز خوش‌بینی کرد که می‌توان به درگیری اوکراین پایان داد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که طرح ایالات متحده شامل به رسمیت شناختن کریمه و دونباس به عنوان قلمرو روسیه توسط ایالات متحده و متحدانش است و توسط اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ناتو و روسیه به امضا خواهد رسید.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، تایید کرد که طرح آمریکا می‌تواند مبنایی برای یک راه‌حل نهایی باشد و واشنگتن از طرف روسی درخواست کرده تا در این مورد انعطاف‌پذیری داشته باشد و وی برای آن آماده است.

پوتین همچنین بار دیگر آمادگی روسیه برای مذاکره را تکرار کرد و خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی برای روسیه که همچنان با نیروی نظامی به اهداف خود دست می‌یابد، بسیار مطلوب است و از کی‌یف و متحدانش خواست تا از توهم شکست روسیه در اوکراین بیدار شوند.

انتهای پیام/