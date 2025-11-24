خبرگزاری کار ایران
۱۶ فلسطینی دیگر در کرانه باختری اشغالی بازداشت شدند

اشغالگران صهیونیست ۱۶ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فلسطینی وفا، گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونیستی دست‌کم ۱۶ فلسطینی را در جریان یورش‌ها به سرتاسر کرانه باختری اشغالی، بازداشت کردند.

بر اساس گزارش: «چهار نفر در اکتابا در نزدیکی   طولکرم، سه تن در جنوب شرقی بیت لحم و سه نفر دیگر در شهر کوبر، در شمال غربی رام الله بازداشت شدند».

سه فلسطینی دیگر نیز در «سیلات الحارثیه»، در غرب جنین، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

نیروهای اسرائیلی همچنین سه نفر را در طوباس و مناطق اطراف آن، شمال شرقی نابلس، دستگیر کردند.


 

