توافق مودی و کارنی برای از سرگیری مذاکرات تجاری

نخست وزیران هند و کانادا بر از سرگیری مذاکرات میان دو کشور پس از وقفه‌ای ۲ ساله توافق کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند و «مارک کارنی»، نخست وزیر کانادا، در جریان اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، توافق کردند که مذاکرات در مورد توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی را از سر بگیرند.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیر هند، هدف این توافقنامه دو برابر کردن تجارت دوجانبه به ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ است که نشان دهنده بهبود روابط پس از دو سال وقفه دیپلماتیک است.

هر دو رهبر همچنین بر همکاری هسته‌ای غیرنظامی را مجددا تایید و در مورد ترتیبات تامین  بلند مدت اورانیوم گفت‌وگو کردند.


 

