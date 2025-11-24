پیشروی روسیه در اوکراین و سرنگونی گسترده پهپادهای اوکراینی
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل سه منطقه دیگر در اوکراین را به دست گرفته اند. در همین حال نیز اوکراین در شبانهروز گذشته دست کم هزار و ۳۲۰ نفر از نیروهای خود را از دست داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، شامگاه یکشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل سه منطقه دیگر در اوکراین را به دست گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، سامانه پدافند هوایی روسیه طی شبانهروز گذشته یک بمب هدایتشونده، یک سامانه موشکی هیمارس ساخت آمریکا را رهگیری و سرنگون کرده است.
این وزارتخانه همچنین از کشته شدن دست کم یکهزار و ۳۲۰ نفر از نیروهای اوکراینی در جریان یک ضد حمله خبر داد.
وزارت دفاع روسیه، بامداد امروز- دوشنبه- نیز اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته موفق به رهگیری و سرنگونی ۹۳ پهپاد اوکراینی شدهاند.
بر اساس این گزارش، این پهپادها در چهار منطقه هدف قرار گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به منطقه مرزی بلگورود و همچنین دریای سیاه و دریای آزوف اشاره کرد که در مجموع ۴۵ فروند پهپاد در این مناطق منهدم شدهاند.
حملات متقابل روسیه و اوکراین در حالی ادامه دارد که روز گذشته، سران کشورهای غربی و مقامات بلندپایه آمریکایی در ژنو گردهم آمدند تا طرح صلح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را بررسی کنند.