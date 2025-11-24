خبرگزاری کار ایران
۳ کشته در حمله انتحاری به نیروهای گارد مرزی در پیشاور پاکستان

منابع خبری گزارش دادند که حمله تروریستی به مقر گارد فدرال در شهر پیشاور پاکستان سه کشته و ۵ زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پلیس پیشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا، از وقوع سه انفجار شدید انتحاری در این شهر خبر داد. منابع امنیتی اعلام کردند که سه نفر از نیروهای امنیتی کشته و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند و هم‌زمان سه مهاجم نیز در پی واکنش نیروهای امنیتی به هلاکت رسیده‌اند.

طبق این گزارش، تمامی مسیرهای منتهی به مقر فرماندهی گارد امنیتی فدرال مسدود شده و نیروهای ارتش و پلیس در تلاش برای شناسایی عاملان حمله و پاکسازی محل حادثه هستند.

شبکه جیو نیوز پاکستان گزارش داد که حملات انتحاری در آغاز این عملیات رخ داده و شدت انفجارها موجب ایجاد وضعیت اضطراری در منطقه شده است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در بیانیه‌ای این اقدام تروریستی را محکوم و تاکید کرد که نیروهای امنیتی موفق به دفع این حمله بزدلانه شده و عزم پاکستان در جنگ با تروریسم تزلزل‌ناپذیر است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که اسلام‌آباد و دانشکده افسری وانا در شمال غرب پاکستان ماه گذشته شاهد دو انفجار مرگبار انتحاری بودند که طی آن تعداد زیادی از غیرنظامیان کشته شدند.

