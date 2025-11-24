خبرگزاری کار ایران
حمله پهپادی به میدان گازی «کورمور» در سلیمانیه

حمله پهپادی به میدان گازی «کورمور» در سلیمانیه
منابع خبری عراقی گزارش‌های متفاوتی از حمله پهپادی به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق منتشر کردند.

به گزارش ایلنا، در حالی‌که پایگاه خبری «الجبال» از سرنگونی یک پهپاد توسط نیروهای امنیتی عراق خبر داده، شبکه «السومریه» گزارش داده است که میدان گازی کورمور هدف حمله پهپادی قرار گرفته و آژیرهای هشدار در داخل این مجموعه به صدا درآمده است.

یک منبع امنیتی در اقلیم کردستان عراق به پایگاه «الجبال» گفت نیروهای امنیتی بامداد دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵  موفق به شناسایی و انهدام یک پهپاد شدند که دو بار بر فراز میدان گازی کورمور پرواز کرده بود.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، توضیح داد: «سامانه‌های هشدار هوشمند که طی ماه‌های گذشته در این میدان نصب شده‌اند، پرواز پهپاد را رصد کردند و نیروهای امنیتی مستقر در میدان، پیش از رسیدن پهپاد به هدف، آن را منهدم کردند.»

به گفته او، اوضاع در این منطقه هم‌اکنون آرام است و هیچ پهپادی در آسمان میدان کورمور مشاهده نمی‌شود.

در همین حال، شبکه السومریه به نقل از یک منبع امنیتی دیگر گزارش داد که میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه هدف یک حمله پهپادی قرار گرفته و در پی آن آژیرهای هشدار داخل میدان فعال شده‌اند. این منبع جزئیاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی ارائه نکرد.

میدان گازی کورمور با مساحتی حدود ۵۱۰ کیلومتر مربع در منطقه چمچمال واقع شده و به عنوان بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی در اقلیم کردستان و عراق شناخته می‌شود. ذخایر اثبات‌شده این میدان حدود ۱۶ تریلیون مترمکعب برآورد شده است.

 

