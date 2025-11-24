خبرگزاری کار ایران
حمله پهپادی گسترده روسیه به خارکیف

مسؤولان اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسیه روز یکشنبه حمله‌ای «بزرگ» با استفاده از پهپادها علیه خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، انجام دادند که در نتیجه آن یک نفر کشته و دست‌کم چهار تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شهردار خارکیف، روز گذشته در کانال تلگرام خود نوشت این شهر در معرض «حمله‌ای گسترده» قرار دارد. به گفته او، در منطقه شِفچِنکیفسکی در مرکز خارکیف یک نفر جان خود را از دست داده است

خارکیف که تنها ۳۰ کیلومتر با مرز روسیه فاصله دارد، در نخستین ماه‌های جنگ ۳ سال و نیمه اخیر در برابر تلاش‌های ارتش روسیه برای تصرف آن مقاومت کرده و از آن زمان تاکنون بارها هدف حملات قرار گرفته است.

خبرنگاران حوزه جنگ نیز گزارش دادند که در حملات اخیر، سه نفر در خارکیف کشته شده‌اند. همچنین تاکنون ۱۵ زخمی در شش نقطه مختلف شهر به ثبت رسیده است.

منابع رسانه‌ای همچنین اعلام کردند که در پی پرواز پهپادهای اوکراینی در منطقه، مقامات هوانوردی روسیه فرودگاه‌های پِنزا و تامبوف را تعطیل کرده‌اند؛ این دو فرودگاه نخستین مراکزی هستند که شب گذشته در روسیه بسته شدند.

