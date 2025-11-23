خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور کلمبیا، وزیر خارجه ایالات متحده، را به توطئه مخفیانه برای زندانی کردن خود متهم کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور کلمبیا، «مارکو روبیو»، وزیر ‌ خارجه ایالات متحده، را به توطئه مخفیانه برای زندانی کردن خود متهم کرد.

به گزارش روزنامه کلمبیایی «ال تیمپو»، پترو ‌به خبرنگاران گفت که روبیو دائماً او را هدف قرار می‌دهد و با مخالفان کلمبیا همکاری می‌کند.

وی در این رابطه گفت: «اگر او می‌خواهد من را مجبور کند که آن لباس نارنجی زندان را بپوشم، بگذارید امتحان کند، اما این ملت در برابر هیچ‌کس زانو نمی‌زند. آن‌ها کینه‌هایی دارند که به گذشته برمی‌گردد و من از این مسائل آگاهم. او نمی‌تواند هیچ کلمبیایی را به خاطر آنچه پدربزرگ یا پدرش از سر گذرانده سرزنش کند.»

 

