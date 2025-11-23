خبرگزاری کار ایران
پکن: چین آماده همکاری راهبردی با ایتالیا است

نخست‌وزیرچین گفت که چین آماده تقویت همکاری راهبردی با ایتالیا است.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «لی کیانگ» نخست‌وزیر چین ‌اظهار کرد که این کشور آماده همکاری راهبردی جهت تقویت توسعه با ایتالیا است و خواستار ایجاد مشارکت جامع پایدار‌تر و پربارتر بین دو کشور شد.

لی این اظهارات را در دیدار با «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا در حاشیه بیستمین اجلاس گروه ۲۰ که برای یکشنبه تا سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد.

وی همچنین افزود :«طرف چینی مایل به افزایش ارتباط و هم‌افزایی در بازارها و صنایع با طرف ایتالیایی است تا توسعه بهینه و متوازن تجارت دوجانبه را ارتقا دهد.»

لی متعهد شد که از طریق نمایشگاه‌ها و سایر بستر‌ها، دسترسی بیشتری به شرکت‌های ایتالیایی در بازار چین فراهم شود.

 

