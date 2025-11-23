به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان و «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه در مسقط دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، البوسعیدی بر موضع عمان در حمایت از تلاش‌ها با هدف تحقق امنیت و ثبات در سوریه تاکید کرد.

وزیر خارجه عمان همچنین لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و اهتمام به حمایت از روندهای همکاری و تقویت روابط در زمینه‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد.

