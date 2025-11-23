ورود یک واحد نظامی اسرائیلی به خاک سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک واحد نظامی اسرائیلی روز گذشته -شنبه- وارد حومه شمالی «قنیطره» در خاک سوریه شد.

خبرگزاری عربی سوریه (سانا) روز گذدشته گزارش داد که واحدی متشکل از چهار خودروی نظامی به سمت روستای «المشیرفه» در حومه شمالی این استان پیشروی کرده و به نزدیکی «تل کروم» در حومه شهر «جبا» رسیده است.

این خبرگزاری در وب‌سایت خود تأیید کرد که «نیروهای اشغالگر اسرائیلی به سمت تل احمر الشرقی در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کرده‌اند.»

