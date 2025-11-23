حمله پهپادی اوکراین به یک ایستگاه برق اصلی در مسکو
شهردار مسکو اعلام کرد که اوکراین حملاتی را علیه ایستگاه اصلی برق و گرمایش این منطقه انجام داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شهردار مسکو اعلام کرد که اوکراین حملاتی را علیه ایستگاه اصلی برق و گرمایش این منطقه انجام داده است.
وی گفت که این حمله امروز -یکشنبه- و بهوسیله پهپاد صورت گرفته است.
وی افزود: «پهپادهای اوکراینی ایستگاه شاتورا را در ۱۲۰ کیلومتری شرق کرملین هدف قرار دادند.»
وی عنوان کرد: «برخی پهپادها از سوی نیروهای دفاع هوایی منهدم شدند. برخی نیز در محوطه ایستگاه سقوط کردند. ایستگاه دچار حریق شده است و اکنون حریق در یک نقطه متمرکز شده است.»