رئیس ستاد کل ارتش فرانسه:

وضعیت به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است

رئیس ستاد کل ارتش فرانسه بر لزوم آماده بودن ارتش کشورش برای مواجهه با جنگ در اروپا تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رئیس ستاد کل ارتش فرانسه بر لزوم آماده بودن ارتش کشورش برای مواجهه با جنگ در اروپا تاکید کرد.

وی روز سه شنبه گذشته در کنفرانس شهرداران فرانسوی در مواضعی جنجالی گفته بود برای فرانسه ضروری است «آنقدر به لحاظ روحی قوی شود که بپذیرد برای محافظت کردن از هویت خود رنج خواهد کشید و باید آمادگی پذیرش این واقعیت که در جنگ فرزندانش را از دست خواهد داد داشته باشد.»

‌ژنرال «فابین مندون»، رئیس ستاد کل ارتش فرانسه در مصاحبه با شبکه «فرانس ۵» در پاسخ به جنجال‌ها بر سر سخنان او گفت: «من نگرانی‌های برخی اشخاص را درک می‌کنم. اما هدف از این صحبت‌ها صرفا دادن هشدار و درخواست برای حفظ آمادگی بود. وضعیت به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است. از نظر من این مهم بود که این ارزیابی را با شهرداران به اشتراک بگذارم.»

مندون به فرانس۵ گفت: «واکنش‌ها نشان داده‌اند که این چیزی است که شاید مردم ما به طور کافی آن را درک نکرده‌اند. همه متحدان ما در اروپا تهدید ایجاد شده از سوی روسیه را مورد تحلیل قرار داده‌اند.»

 

