هیئت مذاکره‌ کننده حماس به ریاست خلیل الحیه وارد قاهره شد

هیئتی از جنبش حماس برای دیدار با مقامات دستگاه اطلاعات مصر و بررسی تحولات مربوط به تشدید تنش در غزه وارد قاهره شد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، برخی منابع اعلام کردند هیئتی از فرماندهان جنبش حماس به ریاست «خلیل الحیه» برای دیدار با مقامات دستگاه اطلاعات مصر و بررسی تحولات مربوط به تشدید تنش در غزه وارد قاهره شد.

 این منابع افزودند که قرار است این هیئت با نمایندگان کشورهای میانجی نشست‌هایی را برای بررسی تحولات میدانی و گفت‌وگو درباره مرحله دوم آتش بس در غزه برگزار کند.

این منابع اشاره کردند که این سفر از قبل و به عنوان بخشی از تلاش‌های جاری برنامه‌ریزی شده بود و در آن تشدید مستمر در نوار غزه بررسی خواهد شد.

گفتنی است اقدامات امریکا برای تشکیل شورای صلح که در قطعنامه اخیر شورای ذکر شده، آغاز شده است.

 

