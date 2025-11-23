به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

«مارک کارنی»؛ نخست‌وزیر کانادا و «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی درباره بحران غزه و وضعیت اوکراین گفت‌وگو کردند.

طرفین طی این گفت‌وگو تاکید کردند که هرگونه توافق برای پایان جنگ در اوکراین باید به صورت مستقیم کی‌ییف را دخیل کند.

کارنی و مرتس همچنین اعلام کردند که دو کشور همچنان به حمایت از اوکراین ادامه می‌دهند. طرفین همچنین اعلام کردند که کمک‌های انسانی بیشتری باید وارد نوار غزه شود.

انتهای پیام/