ترامپ دموکرات‌ها را به خیانت متهم کرد

رئیس جمهور آمریکا، اعضای دموکرات کنگره را پس از آنکه از ارتش خواستند از دستورات دولت او سرپیچی کند، به «خیانت» متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اعضای دموکرات کنگره را پس از آنکه از ارتش خواستند از دستورات دولت او سرپیچی کند، به «خیانت» متهم کرد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «خائنانی که از ارتش خواستند از دستورات من پیروی نکند، باید همین الان در زندان باشند... این تحریک به شورش در بالاترین سطح بود و تحریک به شورش یک جرم جدی است.»

وی افزود که بسیاری از کارشناسان حقوقی با نظر او موافقند که این اعضا مرتکب جرم شده‌اند.

 

