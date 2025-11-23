ببه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چهار مقام آمریکایی ‌گفتند که ایالات متحده آماده است تا در روزهای آینده مرحله جدیدی از عملیات مرتبط با ونزوئلا را آغاز کند.

رویترز نتوانست زمان یا دامنه دقیق عملیات جدید ادعایی را مشخص کند و همچنین نتوانست مشخص کند که آیا «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم نهایی برای این اقدام گرفته است یا خیر.

گزارش‌های مربوط به اقدامات قریب‌الوقوع در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا ارتش ایالات متحده در بحبوحه وخامت روابط با ونزوئلا، نیروهایی را به کارائیب اعزام کرده است.

دو نفر از مقامات آمریکایی گفتند که عملیات مخفیانه احتمالاً اولین بخش از اقدام جدید علیه «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا خواهد بود.

هر چهار مقامی که در این مقاله از آنها نقل قول شده است، به دلیل حساسیت اقدام قریب‌الوقوع ایالات متحده، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند.

پنتاگون سوالات را به کاخ سفید ارجاع داد. سیا از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد.

