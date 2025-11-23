منابع عبری: اسرائیل بهدنبال حملات پیشدستانه؛ از غزه تا تاسیسات راهبردی ایران
رژیم صهیونیستی در آستانه اجرای عملیات نظامی گسترده و همزمان علیه محور مقاومت قرار دارد؛ اقدامی که احتمالا شامل غزه، جنوب لبنان و حتی اهدافی در خاک ایران خواهد بود و خطر شعلهور شدن تنشهای منطقهای را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشت اسرائیل در حال آمادهسازی طرحی تهاجمی است که شامل حملات هوایی شدید به لبنان، عملیات هدفمند علیه زیرساختهای نظامی حماس در غزه، و همچنین احتمال اجرای حمله پیشدستانه به تأسیسات موشکی و هستهای داخل ایران خواهد بود.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقهای هشدار میدهند که اجرای چنین اقدامی توسط رژیم صهیونیستی میتواند کل منطقه را شعلهور کند؛ بهویژه با احتمال واکنش هماهنگ محور مقاومت شامل حماس، حزبالله و انصارالله یمن، با پشتیبانی لجستیکی مستقیم از سوی ایران.
همزمان با ترورهای روزانه و حملات مستمر رژیم صهیونیستی در غزه-از جمله حملهای که به شهادت «علاء الحدیدی»، از فرماندهان گردانهای القسام، منجر شد- منابع رژیم صهیونیستی تأکید میکنند که تلآویو اجازه بازسازی قدرت حماس را نخواهد داد و مرحله دوم آتشبس نیز منوط به تحویل اجساد سه اسیر این رژیم اعلام شده است.
در جبهه لبنان، رسانههای لبنانی از تغییر خطرناک راهبرد رژیم صهیونیستی خبر میدهند؛ از جمله گسترش فعالیتهای مخفیانه این رژیم در خاک لبنان و ایجاد «ساختارهای پنهان» برای هدف قرار دادن مراکز حساس حزبالله، تا آنجا که حتی سناریوهایی درباره عملیات نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی در عمق خاک لبنان مطرح شده است.
اما در جبهه ایران، ارزیابیهای اسرائیلی نشان میدهد که تهران طی چند ماه اخیر بخش قابلتوجهی از توان موشکی خود را بازسازی کرده و برای شلیک همزمان حدود ۲۰۰۰ موشک در صورت آغاز هرگونه حمله آمادگی دارد. این مسئله تلآویو را وادار کرده تا سناریوهای خود را بازبینی کند، در حالیکه ایران نسبت به هرگونه حملهای که بخواهد رهبری کشور را هدف قرار دهد هشدار داده است.
همزمان، در حالی که آمریکا و سازمان ملل تلاش میکنند نیروی بینالمللی «ثباتآفرین» در غزه تشکیل دهند- متشکل از نیروهای عرب و مسلمان-، رژیم صهیونیستی هشدار میدهد که فرصت محدود است و «تاخیر واشنگتن در درک خطر وضعیت»، زمینه را برای یک رویارویی فراگیر فراهم میکند؛ رویاروییای که میتواند چهره منطقه را بهکلی تغییر دهد.