دیپلمات اروپایی:

نشست با وزیر ارتش آمریکا شبیه یک کابوس بود

نشست با وزیر ارتش آمریکا شبیه یک کابوس بود
رسانه‌های غربی به ‌نقل از منابع آگاه گزارش داده‌اند که مقام‌های آمریکایی به متحدان ناتو اعلام کرده‌اند که در صورت رد شدن طرح صلح فعلی توسط اوکراین، پیشنهادی که در آینده ارائه خواهد شد «به‌مراتب دشوارتر» خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های غربی به ‌نقل از منابع آگاه گزارش داده‌اند که مقام‌های آمریکایی به متحدان ناتو اعلام کرده‌اند که در صورت رد شدن طرح صلح فعلی توسط اوکراین، پیشنهادی که در آینده ارائه خواهد شد «به‌مراتب دشوارتر» خواهد بود.

بر اساس گزارش گاردین، «دانیل دریـسکول» وزیر ارتش آمریکا، در نشستی که شامگاه ۲۱ نوامبر در کی‌یف با سفرای کشورهای عضو ناتو برگزار شد، گفت: «هیچ توافقی بی‌نقص نخواهد بود، اما باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم».

 به نوشته این روزنامه، فضای جلسه «تیره و سنگین» توصیف شده است.

یک دیپلمات اروپایی حاضر در این نشست نیز آن را «جلسه‌ای شبیه یک کابوس» خوانده و گفت که این فضا یادآور گفت‌وگوی جنجالی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی وی در کاخ سفید در ابتدای سال جاری بوده است.

گاردین نوشت که مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که پیشنهاد موجود «بهترین گزینه ممکن برای اوکراین» بوده و واشنگتن امیدوار است ترامپ و زلنسکی این سند را به طور مشترک امضا کنند.

ترامپ جمعه گذشته هشدار داد که اگر ولودیمیر زلنسکی طرح صلح واشنگتن را نپذیرد، «راهی جز ادامه جنگ وجود ندارد».

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: «به وی گفتم برگه برنده‌ای در دست ندارد و باید یک یا دو سال پیش توافق صلح را امضا می‌کرد. هدف ما نجات جان‌هاست و تصور می‌کردم به‌دلیل رابطه‌ام با پوتین، حل بحران اوکراین ساده‌تر باشد».

 

