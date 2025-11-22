خبرگزاری کار ایران
العربیه
حماس:

میانجی‌های بین‌المللی برای توقف نقض آتش‌بس، اعمال فشار کنند
جنبش حماس امروز -شنبه- اعلام کرد که هرگونه تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد وضعیتی در غزه که با توافق‌های موجود همخوانی ندارد، مردود است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش حماس امروز -شنبه- اعلام کرد که هرگونه تلاش دولت رژیم صهیونیستی به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم برای ایجاد وضعیتی در غزه که با توافق‌های موجود همخوانی ندارد، مردود است.

حماس از میانجی‌های بین‌المللی خواست فوراً وارد عمل شوند و برای توقف نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل فشار لازم را اعمال کنند.

این جنبش هشدار داد که افزایش تخلفات ارتش اسرائیل، میانجی‌ها و دولت آمریکا را در برابر مسئولیتی جدی قرار می‌دهد؛ چراکه این اقدام‌ها می‌تواند روند تثبیت آتش‌بس را تضعیف کند.

حماس افزود که تخطی‌های گسترده اسرائیل باعث شهادت صدها نفر بر اثر حملات هوایی و عملیات نظامی مداوم و همچنین موجب تغییر در خطوط عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی شده است؛ تغییراتی که برخلاف نقشه‌های مورد توافق انجام شده است.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که حملات رژیم صهیونیستی به غزه همچنان ادامه دارد. این حملات با وجود اعلام آتش‌بس، امروز نیز جان ۲۲ نفر، از جمله چند کودک را گرفته است.

 

