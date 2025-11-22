خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لوکاشنکو ۳۱ زندانی اوکراینی را آزاد کرد

لوکاشنکو ۳۱ زندانی اوکراینی را آزاد کرد
کد خبر : 1717615
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور بلاروس ۳۱ زندانی اوکراین در این کشور را عفو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  خبرگزاری دولتی بلتا امروز -شنبه- گزارش داد که «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، ۳۱ شهروند اوکراینی را که به جرایم جنایی در خاک بلاروس محکوم شده بودند، عفو کرده است.

این خبرگزاری به نقل از «ناتالیا آیزمونت»، سخنگوی لوکاشنکو، اعلام کرد که این اقدام مطابق با توافقات حاصل شده میان رئیس جمهور بلاروس و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به درخواست اوکراین انجام شده است.

این سخنگو اظهار داشت: «آنها به طرف اوکراینی تحویل داده شدند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب