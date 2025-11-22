لوکاشنکو ۳۱ زندانی اوکراینی را آزاد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی بلتا امروز -شنبه- گزارش داد که «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، ۳۱ شهروند اوکراینی را که به جرایم جنایی در خاک بلاروس محکوم شده بودند، عفو کرده است.

این خبرگزاری به نقل از «ناتالیا آیزمونت»، سخنگوی لوکاشنکو، اعلام کرد که این اقدام مطابق با توافقات حاصل شده میان رئیس جمهور بلاروس و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به درخواست اوکراین انجام شده است.

این سخنگو اظهار داشت: «آنها به طرف اوکراینی تحویل داده شدند».

انتهای پیام/