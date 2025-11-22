افزایش شمار قربانیان زلزله در بنگلادش به ۱۰ نفر

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه داکا تریبون گزارش داد که آمار کشته‌شدگان زلزله در در پایتخت بنگلادش به ۱۰ نفر رسیده و بیش از ۲۰۰ نفر هم مجروح شدند.‌

گزارش‌های اولیه حاکی از جان باختن ۶ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ نفر بود.

قربانیان تحت مراقبت‌های پزشکی هستند. بیش از ۱۰۰ کارگر در یک کارخانه پوشاک چند طبقه نزدیک «داکا» واقع در منطقه «گازی‌پور» در اثر ازدحام جمعیت مجروح شدند.

صبح روز گذشته -جمعه- زلزله ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر پایتخت بنگلادش را لرزاند. لرزش‌های حاصل از این زلزله در «کلکته»، در ایالت بنگال غربی هند، هم‌مرز با بنگلادش نیز احساس شد.

سفارت روسیه در «داکا» به خبرگزاری تاس افزود هیچ شهروند روسی در این زلزله آسیب ندیده است. علاوه بر این، به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت «روپور» که تحت پروژه روسی واقع در شعاع ۱۶۰ کیلومتری از پایتخت بنگلادش است هیچ خسارتی گزارش نشده است.

انتهای پیام/