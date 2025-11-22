به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد ‌از ایالات متحده خواست تا تحریم‌های خود علیه کوبا را لغو کند.

«آلینا دوهان»، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که این تحریم‌ها بر کل جمعیت این کوبا تأثیر می‌گذارد و به بخش‌هایی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه و آموزش آسیب می‌رساند.

وی گفت که طی سفر اخیر خود به کوبا شاهد بوده است که به دلیل اقدامات سختگیرانه‌تر اعمال‌شده توسط واشنگتن، وخامت بیشتر در همه بخش‌های این کشور به چشم می‌خورد.

وی گفت: «برای جوامع کم‌درآمد، تورم بالا و همچنین کمبود منابع، حتی دستیابی به تغذیه مناسب را بسیار دشوار می‌کند» و از ایالات متحده خواست تا استفاده از تحریم‌ها و «محدودیت‌های فشار حداکثری» را متوقف کند.

