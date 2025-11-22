خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس حقوق بشر سازمان ملل:

آمریکا باید تحریم‌ها علیه کوبا را متوقف کند

آمریکا باید تحریم‌ها علیه کوبا را متوقف کند
کد خبر : 1717439
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد ‌از ایالات متحده خواست تا تحریم‌های خود علیه کوبا را لغو کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد ‌از ایالات متحده خواست تا تحریم‌های خود علیه کوبا را لغو کند.

«آلینا دوهان»، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که این تحریم‌ها بر کل جمعیت این کوبا تأثیر می‌گذارد و به بخش‌هایی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه و آموزش آسیب می‌رساند.

وی گفت که طی سفر اخیر خود به کوبا شاهد بوده است که به دلیل اقدامات سختگیرانه‌تر اعمال‌شده توسط واشنگتن، وخامت بیشتر در همه بخش‌های این کشور به چشم می‌خورد. 

وی گفت: «برای جوامع کم‌درآمد، تورم بالا و همچنین کمبود منابع، حتی دستیابی به تغذیه مناسب را بسیار دشوار می‌کند» و از ایالات متحده خواست تا استفاده از تحریم‌ها و «محدودیت‌های فشار حداکثری» را متوقف کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب