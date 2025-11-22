زلنسکی باید طرح صلح را بپذیرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته -جمعه- گفت با مردم اوکراین درباره طرح ۲۸ ماده‌ای برای پایان دادن درگیری اوکراین صحبت کرده است.

ترامپ در پاسخ به خبرنگاران که آیا قصد دارد این طرح را با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، در میان بگذارد گفت: «با مردم‌شان صحبت کرده‌ام، ما یک نقشه داریم. چیزی که اتفاق می‌افتد بسیار وحشتناک است.»

ترامپ خاطرنشان کرد که زلنسکی طرح جدید را تایید کرده. وی در عین حال تایید کرد: «بحران قریب‌الوقوع انرژی در اوکراین پیش از زمستان در کمین است.»

ترامپ همچنین افزود: «زلنسکی باید این طرح را بپذیرد در غیر این صورت درگیری ادامه خواهد داشت.»

